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«الصحة»: وفاة الحالة الـ28 في تفجير كنيسة «مار جرجس»
انفجار كنيسة طنطا

«الصحة»: وفاة الحالة الـ28 في تفجير كنيسة «مار جرجس»

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:52 ص

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، وفاة الحالة الـ28، منذ قليل، في الانفجار الذي استهدف كنيسة مار جرجس، في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، أمس الأحد.

وقال مجاهد، في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إن الحالة التي توفيت لشخص يدعى “فادي سمير” - 22 سنة -، حيث كان يرقد في حالة حرجة بمعهد ناصر.

جدير بالذكر، أن انفجاراً استهدف كنيسة مار جرجس، في مدينة طنطا، أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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