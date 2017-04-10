ألمح اللاعب الدولي الإسباني “دييجو كوستا” لرغبته في الرحيل عن صفوف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال كوستا، في تصريحات صحفية: “أنا سعيد في تشيلسي، لكن ليس بالضرورة أنني سعيد بحياتي في لندن، ذلك شىء مختلف وليس له علاقة بسعادتي مع فريقي”.

وأضاف: “مازال يتبقى في عقدي عامان مع النادي، دائما ما أتحدث بصراحة مع الأصدقاء المقربين.. حقا أنا سعيد مع تشيلسي والنادي يمنحني كل شىء وكذلك الجماهير والزملاء، ألعب في الفريق الفائز وهذا أمر يمنحني الكثير من الدوافع والحماس عكس الحال في الموسم الماضي”.

وتابع كوستا: “إذا كنت تلعب في الفريق الفائز فأنك تريد البقاء لفترة أطول”.

ويبدو أن كوستا، هداف تشيلسي الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، ينوى الرحيل عن النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي، وذلك مع اقتراب تشيلسي من تحقيق لقب الدوري.

وكان كوستا ارتبط بقوة بالرحيل إلى تيانجين كوانجيان الصيني في يناير الماضي مع حصوله على راتب كبير يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما قد يكون السبب الرئيسي في تصريحاته مع إمكانية عودة النادي الصيني لخيار التعاقد مع اللاعب في الصيف.