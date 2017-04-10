استأنف طلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين، الامتحان التجريبى لبوكليت الثانوية العامة الثالث، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.

من جانبه، تفقد الدكتور سعيد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لجان الامتحانات بالمدرسة واستطلع رأى الطلاب حول المنظومة الجديدة، ونبه على الطالبات بضرورة الانتظام فى أداء الامتحانات حتى نهايتها وأيضا تشجيع باقى زميلاتهن المتغيبات عن لجان الامتحان للحضور واستكمال اختبار المواد المتبقية.

واطمأن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على كراسة اللغة الغربية التى اختبرها الطلاب الأربعاء الماضى، حيث تراوحت درجات الطالبات ما بين 73 درجة من 80 درجة وأيضا 56 و42 درجة من 80 وأيضا 39، حيث جاءت أعلى درجة هى 73.5 من 80 من بين الطالبات اللاتى اختبرن.