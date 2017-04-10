السجن من 3 إلى 10 سنوات لـ23 إخوانياً في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق فى جلستها اليوم، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد وحاتم محمد أحمد، وسكرتارية أيمن حسونة، 19 إخوانيا بمدينة الإبراهيمية، بالسجن 10 سنوات، و3 سنوات لـ4 آخرين، لتحريضهم على العنف بمدينة الإبراهيمية.

كان المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قد أحال 23 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمدينة الإبراهيمية فى القضية رقم 11905 لسنة 2016 جنايات الإبراهيمية إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد للترويج لارتكاب أعمال عنف.