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رئيس الوزراء التشيكي يعزي في ضحايا الكنيستين بطنطا والاسكندرية‎
تفجير كنيسة طنطا

رئيس الوزراء التشيكي يعزي في ضحايا الكنيستين بطنطا والاسكندرية‎

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:48 ص

بعث بوهوسلاف سوبوتكا رئيس وزراء التشيك برقية عزاء لرئيس الوزراء شريف اسماعيل في ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

وقال سوبوتكا في البرقية: “أنا أشعر بقلق بالغ إزاء الانباء حول الهجمات الوحشية التي استهدفت الكنيسة المرقسية في الاسكندرية ومارجرجس في طنطا التي أودت بحياة أكثر من 40 من المصلين وإصابة نحو 100 جريح.”

وأضاف: “أنني أدين بشدة هذه الاعمال الإرهابية العنيفة، وفي هذه اللحظة المأساوية فإن أفكارنا مع الشعب المصري وجميع الذين فقدوا أحباءهم..أرجو أن تتقبلوا تعازينا العميقة بالنيابة عن نفسي وحكومة التشيك”.

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