"التجارة" : تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الزامبيالإثنين، 10 ابريل 2017 10:45 ص
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الزامبي المشترك برئاسة المهندس أحمد السويدى - رئيس مجلس ادارة مجموعة السويدى.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم أن القرار نص على أن تكون مدة المجلس 3 سنوات ويرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس الي وزير التجارة والصناعة متضمنا ما قام به من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارة المصرية بالخارج خاصة المكتب التجاري لمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرة اختصاصاته وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط المجلس .
وقال قابيل إن تشكيل المجلس يأتى فى اطار حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وزامبيا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية دور المجلس فى تفعيل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين من خلال التنسيق مع القطاع الخاص الزامبي لاقامة مشروعات مشتركة تسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الى آفاق آرحب.
وأوضح أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندس خليل إبراهيم خليل - فريش الكتريك للأجهزة المنزلية - والمهندس محمد سعد - شنيدر اليكتريك مصر - والمهندس عمرو أبو فريخة - طنطا موتورز - والمهندس محمد احمد السيد - كابسي للدهانات- والمهندس جون وديع بشاي - الشرق للتجارة والصناعة - والمهندس أيمن عطية - الإسكندرية لاسود الكربون - ومحمد حمدي - الملكة للصناعات الغذائية - وكريم منتصر أبو غالي - المصرية لصناعة المكرونة والنشويات / ريجينا/ - ومحمد عادل - انجل ييست ايجبت - وعمر الدماطي – شركة دومتي للصناعات الغذائية- وكريم عبد الجليل - العز للسيراميك والبورسلين / الجوهرة/- والدكتور ماجد جورج - ماميبا مصر لمستحضرات التجميل - والدكتور أحمد الكيلاني - المهن الطبية للأدوية - والمهندس خالد الميقاتي – رئيس جمعية المصدرين المصريين-.
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