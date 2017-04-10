شبه الإيفواري يحيى توريه زميله في نادي مانشستر سيتي ديفيد سيلفا بأيقونتي نادي برشلونة الأسباني أندرياس أنيستا وشافي هيرنانديز.

وكان توريه قد لعب بجوار تشافي وأنيستا في صفوف النادي الكتالوني ويرى أن سيلفا يملك نفس صفات مواطنيه الأسبانيين.

وقال توريه - في تصريحات للصحفيين - “لعبت بجوار تشافي وأنيستا وهو من نفس نوعية اللاعبين..أنه رائع لهذا الفريق وأنا سعيد بخوضه 300 مباراة بين صفوف مانشستر سيتى” ، مضيفا “نحن نقدر وجوده هنا وسعداء بأن نلعب بجواره”.

يذكر أن سيلفا /31 عاما/ أنضم لصفوف السيتيزنز قادما من فالينسيا في عام 2010 ، ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 300 مباراة في كافة البطولات وحقق هذا الرقم في مباراة الفريق أمام هال سيتي نهاية الأسبوع التي انتهت بالفوز 3/1 في إطار مباريات الدوري الممتاز.