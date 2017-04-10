توعد الفنان المصري مصطفى قمر منفذي تفجيري كنائس طنطا والإسكندرية الذين تسببوا في قتل الأبرياء.

مصطفى قمر كتب: «المصريون كلهم نسيج واحد الدين لله والوطن للجميع لو شفت حد من اللي عملوا التفجيرات دي حاقتله ومش حاتردد العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. ومافيش مسامحه في الدم المقصود. لا للارهاب».

الشعب المصري استيقظ أمس على خبر انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا وما هي إلا ساعات قليلة حتى جاء خبر تفجير كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسقوط العشرات من الضحايا.