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الإثنين 10 ابريل 2017 10:59 صباحاً
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مستوطنون يقطعون 300شجرة زيتون قرب رام الله
مستوطنون يهود يحرقون أراض

مستوطنون يقطعون 300شجرة زيتون قرب رام الله

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:58 ص
وكالات

قطع مستوطنون، 300 شجرة زيتون مثمرة، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال المزارع علي الحاج، من بلدة “مخماس”، شرقي رام الله، للأناضول، إن عدد من المستوطنين قاموا بقطع نحو 300شجرة زيتون في البلدة في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف، “الحاج” أنن الاشجار مثمرة ومزروعة منذ نحو 40 عاما.

ولفت إلى أن المستوطنين يحاولون تخريب أراضي المواطنين لتسهيل السيطرة عليها وإقامة بؤرة استيطانية عليها.

وبين “الحاج” أن المستوطنين حاولوا مرات عدة السيطرة على جزء من أراضي البلدة والبناء عليها.

وعادة يشن مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم.

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