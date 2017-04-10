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الصين تندد بشدة بالتفجيرين الإرهابيين فى طنطا والإسكندرية
تفجير كنيسة طنطا

الصين تندد بشدة بالتفجيرين الإرهابيين فى طنطا والإسكندرية

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:42 ص
وكالات

نددت الصين بشدة اليوم الاثنين بالتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين فى مدينتى طنطا والإسكندرية أمس وأسفرا عن عدد من القتلى والجرحى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ، فى تصريح رسمى، إن القيادات الصينية بعثت برسائل تعازي إلى القيادة المصرية، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا والمصابين.
وأضافت أن الصين تعارض الإرهاب بكل صوره وتدعم جميع الجهود المبذولة من قبل مصر للحفاظ على أمنها القومى واستقرارها الوطنى ومكافحة الإرهاب،وأكدت حرص الصين على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى للقضاء على الإرهاب.

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