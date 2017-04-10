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اليمن.. نجاة قائد عسكري في كمين للقاعدة بأبين
الحرب في اليمن

اليمن.. نجاة قائد عسكري في كمين للقاعدة بأبين

الإثنين، 10 ابريل 2017 10:48 ص
وكالات

قال مصدر أمني أن ركن استطلاع اللواء 137، العقيد عبد العليم الجليل، نجا من محاولة اغتيال في كمين مسلح، بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر في الحزام الأمني بأبين، للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن ركن استطلاع اللواء 137، والذي يوجد مقره في محافظة المهرة، شرقي البلاد، نجا، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، من محاولة اغتيال في كمين مسلح نصبه عناصر، يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة، بين منطقتي “خبر المراقشة وأحور”، على الطريق الساحلي الدولي.

وذكر المصدر، أن العناصر المشتبه بانتمائها للقاعدة، أوقفت سيارة العقيد عبد الجليل، واثنين من مرافقيه، على الطريق العام بين “خبر المراقشة” و”أحور”، وأنزلوا سائقها تحت تهديد السلاح.

وتابع، قاد السيارة فيما بعد، أحد المسلحين واتجه بها إلى طريق وعرة، إلا أن العقيد صوب مسدسه الشخصي باتجاه السائق الذي فقد القدرة على القيادة، ليتم بعد ذلك إخراجه من السيارة ورميه على الطريق.

وأوضح، المصدر الأمني أثناء عودة العقيد بالسيارة على ذات الطريق، أطلق المسلحون الآخرون النار عليه، مما أدى إصابة أحد الجنود ويدعى ماجد سعيد الراشدي، فيما واصل عبدالجليل قيادته للسيارة حتى وصل إلى مستشفى “أحور” بسلام.

وتشهد الطريق التي تربط بين منطقتي “خبر المراقشة -أحور” (60 كلم)، حوادث أمنية متكررة ينفذها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، رغم استهداف طائرات من دون طيار “أمريكية”، لعناصر تابعة للقاعدة في المنطقتين.

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