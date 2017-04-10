اليمن.. نجاة قائد عسكري في كمين للقاعدة بأبينالإثنين، 10 ابريل 2017 10:48 ص
قال مصدر أمني أن ركن استطلاع اللواء 137، العقيد عبد العليم الجليل، نجا من محاولة اغتيال في كمين مسلح، بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وقال مصدر في الحزام الأمني بأبين، للأناضول، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن ركن استطلاع اللواء 137، والذي يوجد مقره في محافظة المهرة، شرقي البلاد، نجا، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، من محاولة اغتيال في كمين مسلح نصبه عناصر، يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة، بين منطقتي “خبر المراقشة وأحور”، على الطريق الساحلي الدولي.
وذكر المصدر، أن العناصر المشتبه بانتمائها للقاعدة، أوقفت سيارة العقيد عبد الجليل، واثنين من مرافقيه، على الطريق العام بين “خبر المراقشة” و”أحور”، وأنزلوا سائقها تحت تهديد السلاح.
وتابع، قاد السيارة فيما بعد، أحد المسلحين واتجه بها إلى طريق وعرة، إلا أن العقيد صوب مسدسه الشخصي باتجاه السائق الذي فقد القدرة على القيادة، ليتم بعد ذلك إخراجه من السيارة ورميه على الطريق.
وأوضح، المصدر الأمني أثناء عودة العقيد بالسيارة على ذات الطريق، أطلق المسلحون الآخرون النار عليه، مما أدى إصابة أحد الجنود ويدعى ماجد سعيد الراشدي، فيما واصل عبدالجليل قيادته للسيارة حتى وصل إلى مستشفى “أحور” بسلام.
وتشهد الطريق التي تربط بين منطقتي “خبر المراقشة -أحور” (60 كلم)، حوادث أمنية متكررة ينفذها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، رغم استهداف طائرات من دون طيار “أمريكية”، لعناصر تابعة للقاعدة في المنطقتين.
-
خسائر حكومية في اشتباكات مع المعارضة في درعاMon, 10 Apr 2017 02:27:01 GMT
-
يوتيوب تعدل شروط الكسب المالي لمنشئي القنوات على منصتها - محيط
قبل 5 سنوات، فتحت يوتيوب المجال للجميع لفتح قنوات على منصتها تسمح بكسب أرباح مادية وهو ما جعل الموقع أكبر منصة للفيديوهات على الإنترنت في…Sun, 09 Apr 2017 14:41:34 GMT
-
"الصحة": 44 شهيدا و126مصابا فى تفجير كنيستى الإسكندرية وطنطا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن 44 وفاة و126 مصابًا سقطوا جراء وقوع حادثى تفجير بكنيستى مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالاسكندرية حتى الآن. وقال الدكتور شريف وديع مستشار ...Sun, 09 Apr 2017 16:57:29 GMT
-
الداخلية: لا تفجيرات أمام كنائس أخرى بعدة محافظاتSun, 09 Apr 2017 13:51:07 GMT
-
البدري يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي وربيعة جاهز للاتحاد - محيط
عقد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، اجتماعاً مع لاعبيه على هامش مران الأحد على ملعب مختار التتش وطالبهم بالتركيز في لقاء…Sun, 09 Apr 2017 17:09:41 GMT
-
رئيس الوزراء: شعور المصريين بالألم والحزن لن يذهب هباء
أدان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المخطط الإرهابي الخسيس الذي يستهدف النيل من أمن المصريين واستقرار الوطن وتجسد في التفجير الغاشم الذي تعرضت له كنيسة ...Sun, 09 Apr 2017 13:01:41 GMT
-
نائب: البرلمان يقر الأسبوع الجاري تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستناقش غدًا التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية. وكشف النائب محمد العقاد، أن ...Sun, 09 Apr 2017 14:51:16 GMT
-
تفجيرات الاسكندرية وطنطا تكبد البورصة خسائر6.9 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 1.6%Sun, 09 Apr 2017 13:14:27 GMT
-
البورصة: تنفيذ صفقة كبرى على أسهم (إم إم جروب) بقيمة 5ر707 مليون جنيهSun, 09 Apr 2017 12:23:55 GMT