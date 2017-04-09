برلماني: هذا النوع من العمليات الإرهابية لا يخرج إلا عن جماعة معروفة عالميا بالإرهاب

أدان النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الحادث الارهابي الذي وقع بكنائس محافظتي طنطا والإسكندرية، ووجه تعازيه لأسر الضحايا والشهداء الذين وقعوا في ذلك الحادث، حيث طالب باحالة كافة قضايا الارهاب للمحاكمات العسكرية.

وأضاف الجاحر، في تصريحات له اليوم، أن تلك العمليات تأتي بعد وقت قصير من زيارة الرئيس السيسي الناجحة الى الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصفها بالناحجة بعد أن أعلنت الخارجية الأمريكية أن مصر دولة امنة، لافتا إلى أن كل تلك الأحداث تدعونا للتوحد خلف القيادة السياسية لإحداث مزيد من التقدم على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأشار الجاحر إلى أن هذا النوع من العمليات الإرهابية لا يخرج إلا عن جماعة معروفة عالميا بالإرهاب، وتسعي لبث الفرقة في صفوف المواطنين، وهي نفس التنظيم الذي تبنى حادث الكنيسة البطرسية، منوها إلى أن محاربة تلك العناصر والجماعات الإرهابية يعتبر واجب وطني.