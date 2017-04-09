بعث رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساه لنظيره المصري المهندس شريف إسماعيل في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا اليوم الأحد كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس بمدينة الإسكندرية واللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأعرب بن دغر ، في البرقية ، عن إدانته بأشد العبارات لهذا العمل الوحشي والإجرامي الآثم الذي يأتي ضمن المحاولات اليائسة لعناصر الشر والإرهاب لزعزعة استقرار مصر وضرب وحدتها الوطنية..مؤكدا تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع أشقائها في مصر في مواجهة الإرهاب الآثم الذي يستهدف أمنها واستقرارها ودعمها لكل الجهود والإجراءات التي تتخذها قيادتها الحكيمة لمكافحة الإرهاب والتطرف والعنف.

وقال : نحن على ثقة كاملة في أن أشقاءنا في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتجاوزون هذه المحنة وسيكون مصيرها مثل سابقاتها من المحاولات الفاشلة واليائسة للعناصر الإرهابية والإجرامية التي تسعى إلى خلق صراع طائفي في بلد التعايش والسلام والمحبة”..مشددا على ضرورة تنسيق الجهود والوقوف بحزم لاقتلاع هذا الإرهاب الظلامي واستئصال عناصره الضالة والمنحرفة بفكرها عن المنهج القويم.

وفي الختام ، تقدم بن دغر بصادق التعازي للشعب المصري في ضحايا التفجيرين .. معربا عن تضامنه ومواساته لذوي الضحايا الأبرياء في هذه اللحظات العصيبة .. ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وعلى صعيد متصل .. أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة هذين الحادثين الإرهابيين .. مؤكدة على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.

وجددت الوزارة ، في بيان لها ، موقفها الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأنواعه ومهما كانت دوافعه ومسبباته .. داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء وتقلق السكنية العامة.

وأكدت وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة وفي كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها .. معربة عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا .. متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.