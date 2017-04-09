أعلنت حركة “الشباب” الصومالية المتمردة مسئوليتها عن تفجير السيارة الملغومة خارج قاعدة الجيش في العاصمة مقديشيو، اليوم /الأحد/، والذي أسفر عن سقوط 15 قتيلا.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية أن التفجير كان يستهدف مجموعة من كبار المسئولين العسكريين لدى خروجهم من القاعدة العسكرية، غير أنه أسفر عن تدمير حافلة صغيرة ومقتل 15 شخصا أغلبهم من المدنيين.

يأتي هذا التفجير بعد أسبوع واحد فقط من دعوة الرئيس الصومالي محمد عبد الله لمقاتلي “الشباب” لتسليم أسلحتهم مقابل العفو وتوفير فرص العمل والتعليم لهم.