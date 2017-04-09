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ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات كشمير إلى 7 قتلى وأكثر من 100 مصاب
اشتباكات في كشمير

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات كشمير إلى 7 قتلى وأكثر من 100 مصاب

الأحد، 9 ابريل 2017 07:01 م
أ ش أ

أعلن مسئول أمنى باكستانى، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات التى اندلعت بين محتجين وقوات هندية إلى 7 أشخاص، وذلك فى الجزء الذى تسيطر عليه نيودلهى بإقليم كشمير المتنازع عليه مع إسلام آباد.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية، اليوم الأحد، عن المسئول الباكستانى تأكيده إصابة ما يقرب من 100 متظاهر بجروح.

كان مسئول هندى، قال - فى وقت سابق اليوم - إن المحتجين حاولوا تحطيم آلات تصويت إلكترونى لانتخابات محلية فى عشرات الأماكن بسرينجار وبودجام وجاندربل، واشتبكوا مع الشرطة.

وتجرى الانتخابات الفرعية فى سرينجار لشغل مقعد شاغر فى “مجلس الشعب الهندى”، وانتخابات فرعية ثانية فى منطقة أنانتناج فى الولاية فى 12 أبريل الجارى، لشغل مقعد آخر، وستعلن نتائج التصويت فى 15 أبريل الجارى.

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