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الصقر أحمد حسن ينعى ضحايا تفجير الكنائس المصرية
احمد حسن

الصقر أحمد حسن ينعى ضحايا تفجير الكنائس المصرية

الأحد، 9 ابريل 2017 06:58 م

نعى النجم المصري أحمد حسن لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، ضحايا تفجير الكنائس المصرية التي حدثت صباح اليوم.
وعلق نجم منتخب مصر عبر صفحتة بتويتر:”رحم الله كل أبناء هذا الوطن ومصر ستنتصر علي الإرهاب باذن الله بوحدتنا”.

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