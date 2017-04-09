"أطفال تيوب".. تجربة إنترنت آمنة للأطفال

لا خوف بعد اليوم من تعرض الأطفال إلى محتويات لا تناسبهم، فقد أصبح هناك تطبيق جديد لمشاهدة فيديوهات يوتيوب مخصص للأطفال، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية. وقالت ...