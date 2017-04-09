عقد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، اجتماعاً مع لاعبيه على هامش مران الأحد على ملعب مختار التتش وطالبهم بالتركيز في لقاء الاتحاد السكندري المقرر بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين للدوري باستاد برج العرب.

وأكد البدري للاعبيه ضرورة الحذر وعدم الانشغال بنغمة حسم الأهلي لقب الدوري موضحاً أن الدرع لا يزال في الملعب.

وعقد البدري جلسة مع حسام غالي قائد الفريق الأحمر طالبه بعدم العصبية في تقسيمة الفريق تجنباً لعدم تكرار المشادات مع زملائه.

وحضر المران كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، لمؤازرتهم قبل لقاء الاتحاد وطالبهم بالتركيز لحسم لقب الدوري.

وأشاد حسام البدري المدير الفني للأهلي بحارسه محمد الشناوي بعد تألقه اللافت في المران الذي نال به إعجاب الجهاز الفني وزملائه.

وتأكدت جاهزية المدافع رامي ربيعة لخوض لقاء الاتحاد بعد تخلصه من آلام الكدمة التي تعرض لها وخاض التقسيمة كاملة.