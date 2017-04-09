هيرتا برلين يفوز على أوجسبورج بثنائية في الدوري الألمانيالأحد، 9 ابريل 2017 06:57 م
أنهى هيرتا برلين، مسلسل هزائمه، الذي استمر خلال مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري الألماني لكرة القدم، عقب فوزه (2-0) على ضيفه أوجسبورج، اليوم الأحد، في المرحلة الـ28 للمسابقة.
وارتفع رصيد هيرتا لـ43 نقطة بالمركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، في حين توقف رصيد أوجسبورج، الذي تكبد خسارته الرابعة خلال مبارياته الخمس الأخيرة، عند 29 نقطة بالمركز الـ16 (الثالث من القاع).
جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، عن طريق جون أنطوني بروكس، وفالنتين ستوكير في الدقيقتين (12، 37،) ليصالح فريق العاصمة الألمانية، جماهيره التي شعرت بالإحباط من نتائجه الهزيلة خلال الفترة الماضية.
استعاد فريق هيرتا برلين نغمة الإنتصارات مرة اخرى بعد تعثره في ثلاث مباريات سابقة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “البوندسليجا”، حيث حقق الفوز على نظيره أوجسبورج بهدفين مقابل لاشئ في الجولة الـ 28 من المسابقة اليوم الأحد.
سجل هدفي اللقاء جون أنطوني بروكس وفالنتين ستوكير في الدقيقتين 12 و 37 من عمر الشوط الأول.
ورفع هيرتا برلين رصيده للنقطة 43 في المركز الخامس ، وتوقف رصيد أوجسبورج عند النقطة 29 في المركز السادس عشر.
وتلك الخسارة تعتبر هي الرابعة من آخر خمس لقاءات للفريق.
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