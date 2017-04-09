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دقيقة حدادا بمدارس الجيزة على أرواح شهداء التفجيرات الإرهابية..غدا
انفجار كنيسة طنطا

دقيقة حدادا بمدارس الجيزة على أرواح شهداء التفجيرات الإرهابية..غدا

الأحد، 9 ابريل 2017 06:46 م

أصدر محمد عبد الهادي القطب مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات بالوقوف دقيقة حدادا صباح غد فى جميع المدارس على أرواح شهداء الأحداث الإرهابية التي استهدفت اليوم كنائس في طنطا والإسكندرية، مع تخصيص موضوع الإذاعة الصباحية غدا لإدانة الإرهاب، والحديث حول سماحة الدين الاسلامي.

وأصدر عبد الهادي قرارًا بوقف جميع الاحتفالات بجميع الإدارات التعليمية وجميع مدارس الجيزة، وذلك تضامنا مع الأحداث الراهنة بسبب استشهاد أبناء الوطن اليوم بمحيط كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

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