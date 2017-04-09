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الشوربجي يتأهل لدور الثمانية في بطولة الجونة للإسكواش
مروان الشوربجي

الشوربجي يتأهل لدور الثمانية في بطولة الجونة للإسكواش

الأحد، 9 ابريل 2017 06:44 م

صعد مروان الشوربجي لاعب المنتخب المصري للإسكواش والمصنف السادس عالميا إلى دور الـ8 لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للعبة، والمقامة حاليا بمدينة الجونة.
وتغلب الشوربجي على الأسترالي كاميرون بيلي بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط بفوز الشوربجي بنتيجة 4/11 و8/11 و4/11.
وتستمر البطولة حتى يوم الجمعة المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار.
يذكر أن منافسات الدور الأول شهدت تأهل السداسي المصري محمد ومروان الشوربجي، ومحمد أبوالغار، ومازن هشام، وفارس الدسوقي، وكريم عبدالجواد.

وحرص مروان الشوربجي لاعب المنتخب المصري للإسكواش والمصنف السادس عالميا على الاحتفال بصعوده إلى دور الـ8 لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش على طريقته الخاصة

والتقط الشوربجي صورة بقميص ناديه الزمالك بعدما تغلبه على كاميرون بيلي بثلاثة أشواط نظيفة في دور الستة عشر للبطولة.

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