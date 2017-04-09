أحبطت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ببورسعيد بالتعاون مع الإدارة العامة للوارد برئاسة حلمي أبو الحسن وحلمي فياض محاولة تهريب كمية كبيرة من المكملات الغذائية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح له اليوم /الأحد/ - “إنه بناء على معلومات سرية باعتزام إحدى الشركات استيراد أصناف مخالفة داخل حاوية واردة من ألمانيا بها خراطيم من المطاط، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 7 أجولة بها 1660 عبوة مكملات غذائية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت مليوني جنيه”.

وقرر جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي، والتحفظ على المضبوطات.