فوز 352 حاجا بالقرعة العلنية لحج هذا العام ببورسعيد‎

صرح المتحدث الاعلامي لمديرية أمن بورسعيد المقدم محمد رشوان أن 352 حاجا فازوا بالقرعة العلنية للحج هذا العام، منهم 10 % من كبار السن، موضحا أن عدد المتقدمين بلغ 4066 مواطنا .

وقال ان القرعه تتم عبر الحاسب الألي مقسمة على سبعة أحياء، مضيفا أن القرعة أجريت اليوم بصالة بورسعيد الدولية بحضور مدير الأمن اللواء زكي صلاح.

وأكد أن المديرية ستتخذ كافة الغجراءات اللازمة لتيسير الرحلة على الحجاج بداية من إجراءات المطار في الذهاب وحتي العودة.