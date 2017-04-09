سقط فريق فينورد في فخ التعادل 2 / 2، أمام مضيفه زفوله خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز أوتريخت على تفينتي أنشخيده 3 / صفر، وتعادل ألكمار مع رودا كيركراده 1 / 1.

وكان زفوله قد تقدم بهدفين سجلهما كوينسي مينيج وبرام فان بولين في الدقيقتين الثالثة و13 قبل أن يعود فينورد ويسجل هدفين عن طريق ستيفن برجيوس في الدقيقتين 27 و54.

ورفع فينورد رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام أياكس صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد زفوله عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.