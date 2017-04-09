 Moheet on google
الأحد 9 ابريل 2017 07:14 مساءً
روابط سريعة
فينورد يتعادل إيجابيا مع زفوله في الدوري الهولندي
almaghribtoday-فينورد-روتردام

فينورد يتعادل إيجابيا مع زفوله في الدوري الهولندي

الأحد، 9 ابريل 2017 06:31 م

سقط فريق فينورد في فخ التعادل 2 / 2، أمام مضيفه زفوله خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز أوتريخت على تفينتي أنشخيده 3 / صفر، وتعادل ألكمار مع رودا كيركراده 1 / 1.

وكان زفوله قد تقدم بهدفين سجلهما كوينسي مينيج وبرام فان بولين في الدقيقتين الثالثة و13 قبل أن يعود فينورد ويسجل هدفين عن طريق ستيفن برجيوس في الدقيقتين 27 و54.

ورفع فينورد رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام أياكس صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد زفوله عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3