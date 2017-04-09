قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من العجيب أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحارب الإرهاب ومن جهة أخرى تبني وتفتتح المشاريع.

وتابع الجندى، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، أن أي دولة موجودة في العالم تفعل شيئًا واحدفقط، إما أن تحارب أ وتبني، لأن من المستحيل أن يتواجد الاثنين معًا، مشيرًا إلى أن مصر تواجه المستحيل وتقضي عليه.