"الصحة": 44 شهيدا و126مصابا فى تفجير كنيستى الإسكندرية وطنطاالأحد، 9 ابريل 2017 06:37 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن 44 وفاة و126 مصابًا سقطوا جراء وقوع حادثى تفجير بكنيستى مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالاسكندرية حتى الآن.
وقال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشئون الطوارئ والرعاية الحرجة، إن أعداد المصابين فى حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالإسكندرية ارتفع إلى 48 حالة و17 وفاة حتى الآن.
وأضاف مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، لـ”اليوم السابع” أن عدد الوفيات حتى الآن فى حادث تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا بلغ 27 وفاة و78 مصابًا.
وأشار وديع، إلى أن هناك أكثر من 15 حالة حرجة بين مصابى كنيسة مار مرقس بالاسكندرية و6 حالات أخرى بين مصابى كنيسة مارى جرجس بطنطا، مضيفًا أنه تم نقل 10 مصابين فى حادث كنيسة طنطا لمستشفى معهد ناصر وحالتين بمستشفى المنيرة العام، مؤكدًا على أن حالات الوفيات مرشحة للزيادة.
وأوضح مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجمهورية وإلغاء إجازات الإطباء وإخلاء 65 سريرًا للرعاية المركزة بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى 37 جهازًا للتنفس الصناعى، مشيرًا إلى أنه تم توفير الاحتياجات اللازمة من أكياس الدم.
وعلى مستوى محافظة الإسكندرية، أكد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنه تم دعوة غرفة أزمات مديرية الصحة بالإسكندرية للانعقاد وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وأقسام الطوارئ .
وأوضح مجاهد، أنه تم إتخاذ الإجراءات التالية من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بقسم الطوارئ ،وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة ( الأشعة – المعمل – بنك الدم ) خلال فترة رفع درجة الاستعداد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم التأكيد على جاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، وإخلاء 30% من أسرة المستشفيات فى تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق لحين انتهاء فترة رفع الاستعداد، وتجهيز فرق للإنتشار السريع .
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