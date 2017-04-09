محافظ بورسعيد يتابع مشروعات الإسكان وإزالة الإشغالاتالأحد، 9 ابريل 2017 06:35 م
قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم الأحد أنه سيتم نقل جميع مخازن الخردة إلى منطقة عزبة أبوعوف، وذلك بعد الاستقرار على المكان الذي سيتم نقل هذا النشاط إليه .
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد بمنطقة الرحاب بحي الضواحي اليوم، والتي تشهد تواجد عدد من المخازن العاملة في نشاط تجارة الخردة .
وشدد المحافظ على أنه لا يليق بتواجد مثل هذه الأنشطة وسط الكردون السكني وبين المشروعات السكنية الجديدة للإسكان والتي تشوه البانوراما المتكاملة للمشروع.
وخلال تفقد المحافظ لمشروع الـ 58 عمارة بحي الضواحي - يرافقه مديري التخطيط العمراني والكهرباء والطرق ورئيس حي الضواحي والشركة المنفذة للمشروع - أصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من توصيل أعمال الكهرباء للمشروع ، مشددا على رفع جميع الكابلات التي تتواجد في أرض المشروع ، حيث تم الانتهاء بنسبة 100 بالمائة من مشروع ال40 عمارة وكذلك مشروع ال18 عمارة.
وتابع المحافظ سير العمل في مشروع الـ 26 عمارة التي وصل العمل فيها إلى مراحل متقدمة ، وأكد أن هناك مخطط متكامل للمنطقة تم وضعه بشكل جمالي ، وأنه يجب على المواطنين التعاون في الحفاظ على المظهر الخارجي للعمارات والتي يتم تشطيبها على أعلى مستوى، مضيفا أن المشروعات السكنية بالمحافظة سوف يتم تسليمها متكاملة المرافق وجاري العمل في إنشاء مدرسة لخدمة السكان.
وشدد المحافظ على أنه لن يسمح مطلقا بالتجارة في الوحدات السكنية ، وأن هناك إجراءات صارمة في هذا الشأن تجاه هذا الأمر وأن المتاجرة بالوحدات السكنية سيتم مواجهتها بالقانون .
وأوضح المحافظ أن هناك متأخرات إيجارية بلغت أكثر من 150 مليون جنيه ما بين وحدات سكنية ومحلات ، مشيرا إلى أنه وجه الأحياء بتقديم تيسيرات المواطنين عند دفع هذه المتأخرات عن طريق قبول أي مبالغ يتم دفعها من الإيجارات المتأخرة ، وذلك مراعاة لظروف المواطن ، وكذلك الحفاظ على حق الدولة في تحصيل تلك الأموال التي تستخدم في تطوير المرافق وبناء مشروعات جديدة.
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