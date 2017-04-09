أكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، هي محاولة لضرب الأمل، وضرب الغد، الذي رأيناه بعين التفاؤل والرضا.

وقال الجندي في برنامجه “لعلهم يفقهون” إن التفجيرات جاءت بعدما ضرب الجيش أوكار الإرهاب ضربة موجعة في جبل الحلال، واستطاع السيطرة على معاقل التنظيم الإرهابي وجحافله، ووجه رسالة إنذار قوية وشديدة اللهجة لمن يعملون من خلفه.

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بالبناء والحرب مع الإرهاب في الوقت ذاته، مشيرًا إلى أن الحرب التي نخوضها أخطر كثيرًا من الحرب النظامية، هي حرب مكلفة وليست سهلة، فأي رصاصة يدفع الشعب ثمنها من دمائه.