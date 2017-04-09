كنتاكي يسحب دجاج "المضادات الحيوية" من قائمتهالأحد، 9 ابريل 2017 06:23 م
تعتزم شركة يام براندز التي تملك سلسلة مطاعم كنتاكي الأميركية، الكف عن تقديم الدجاج الذي يحتوي على مضادات حيوية، مما يجعلها الأخيرة من بين أكبر ثلاثة مطاعم لتقديم وجبات الدجاج في العالم، التي تنضم إلى الحرب على بكتيريا خطيرة مقاومة للمضادات الحيوية.
وأمهلت مطاعم كنتاكي، ثاني أكبر سلسلة مطاعم دجاج بالولايات المتحدة بعد تشيك-فيل-إيه، موردي الدجاج الأميركيين حتى نهاية 2018 للكف عن استخدام المضادات الحيوية المهمة للطب البشري.
وتباع نحو 70 في المئة من المضادات الحيوية المهمة لمحاربة العدوى في جسم الإنسان لاستخدامها في صنع منتجات اللحوم والألبان، ويخشى باحثون طبيون أن الإفراط في استخدام هذه العقاقير قد يقلص فعاليتها في محاربة الأمراض البشرية.
كانت مطاعم مكدونالدز التي تبلغ زهاء 14 ألفا في الولايات المتحدة توقفت العام الماضي عن تقديم دجاج استخدمت المضادات الحيوية في تربيته.
واتخذت مطاعم تشيك-فيل-إيه خطوة إضافية فتعهدت في 2014 بالتحول بشكل كامل إلى الدواجن التي لم تستخدم المضادات الحيوية قط في تربيتها وذلك بحلول عام 2019.
وقال كيفين هوتشمان رئيس شركة كنتاكي بالولايات المتحدة لرويترز “ندرك أن الأمر مثار قلق متنام على الصحة العامة.
“إنه أمر مهم للعديد من عملائنا ونحتاج إلى فعله لإظهار التواصل والحداثة داخل علامتنا التجارية”.
وأضاف أن السياسة الجديدة لن تنطبق إلا على مطاعم كنتاكي في الولايات المتحدة والبالغ عددها 4200 مطعم تحصل على إمداداتها من نحو 2000 مزرعة محلية للدجاج. وذكر أن سياسة المضادات الحيوية بسلسلة مطاعم كنتاكي تحددها كل دولة على حدة.
وقال فيجاي سوكومار كبير مسؤولي الابتكارات الغذائية في كنتاكي بالولايات المتحدة إن السياسة الجديدة ستشمل دورة حياة الدجاج بأكملها بما في ذلك مكان التفريخ حيث يتم حقن الصيصان في بعض الأحيان بالمضادات الحيوية بينما لا تزال في البيض.
وتمثل العدوى البشرية نتيجة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية خطرا كبيرا على الصحة العامة ويقدر أنها تتسبب في مقتل 23 ألف أميركي على الأقل سنويا، لكن تحقيقا حديثا أجرته رويترز خلص إلى أن وفيات كثيرة بسبب العدوى لا يتم إحصاؤها.
وأعلنت سلسلة تاكو بل التابعة لشركة يام أيضا التزامها بتقديم دجاج خال من المضادات الحيوية المهمة للطب البشري في مطاعمها بالولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الماضي. كما تطبق مطاعم بيتزاهت التابعة للشركة نفس القواعد في إضافات البيتزا.
-
رئيس الوزراء: شعور المصريين بالألم والحزن لن يذهب هباء
أدان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المخطط الإرهابي الخسيس الذي يستهدف النيل من أمن المصريين واستقرار الوطن وتجسد في التفجير الغاشم الذي تعرضت له كنيسة ...Sun, 09 Apr 2017 13:01:41 GMT
-
يوتيوب تعدل شروط الكسب المالي لمنشئي القنوات على منصتها
قبل 5 سنوات، فتحت يوتيوب المجال للجميع لفتح قنوات على منصتها تسمح بكسب أرباح مادية وهو ما جعل الموقع أكبر منصة للفيديوهات على الإنترنت في العالم. ولكن هذه الميزة ...Sun, 09 Apr 2017 14:41:34 GMT
-
البورصة: تنفيذ صفقة كبرى على أسهم (إم إم جروب) بقيمة 5ر707 مليون جنيهSun, 09 Apr 2017 12:23:55 GMT
-
تفجيرات الاسكندرية وطنطا تكبد البورصة خسائر6.9 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 1.6%Sun, 09 Apr 2017 13:14:27 GMT
-
نائب: البرلمان يقر الأسبوع الجاري تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستناقش غدًا التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية. وكشف النائب محمد العقاد، أن ...Sun, 09 Apr 2017 14:51:16 GMT
-
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" إلى 13 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة شاهين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “الرشوة الكبرى” التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم ...Sun, 09 Apr 2017 15:04:08 GMT
-
"أطفال تيوب".. تجربة إنترنت آمنة للأطفال
لا خوف بعد اليوم من تعرض الأطفال إلى محتويات لا تناسبهم، فقد أصبح هناك تطبيق جديد لمشاهدة فيديوهات يوتيوب مخصص للأطفال، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية. وقالت ...Sun, 09 Apr 2017 16:27:58 GMT
-
العميد نجوى الحجار .. أول شهيدة في تاريخ «الشرطة المصرية»
أول شهيدة في تاريخ «الشرطة المصرية» و هي أحدى أعضاء قوة تأمين كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، والتى استشهدت اليوم كأول شرطية في تاريخ وزارة الداخلية جراء الانفجار ...Sun, 09 Apr 2017 16:02:13 GMT
-
البرلمان والخارجية الليبية يدينان تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية
أدان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح ، العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف كنيستين بمدينة طنطا والإسكندرية. وتقدم المستشار عقيلة صالح بتعازيه إلى ...Sun, 09 Apr 2017 15:29:16 GMT