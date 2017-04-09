ناشد المفكر والكاتب المصري، سليمان شفيق، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعادة النظر في مكافحة الإرهاب، خلال اجتماعه مجلس الأمن القومي.

وأكد شفيق في حواره على شاشة “الغد” الإخبارية، أن المسؤول عن تفجير كنيستي ماري جرجس في طنطا ومار مرقس في الإسكندرية، يَعتقدون أن الأقباط هم الحلقة الضعيفة المؤيدة لـ30 يونيو وتدافع عن وجودها وعن الدولة المصرية.

ولفت شفيق إلى أن الوضع يستحق لإعادة مراجعة؛ لأن الإرهاب سيهز مكانة المصريين، إذ استشهد اليوم مسلمون ومسيحيون وجميعهم مصريون.

