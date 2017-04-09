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مطلب هام من سليمان شفيق للرئيس السيسي
سليمان شفيق

مطلب هام من سليمان شفيق للرئيس السيسي

الأحد، 9 ابريل 2017 06:27 م
كتب - متابعات

ناشد المفكر والكاتب المصري، سليمان شفيق، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة إعادة النظر في مكافحة الإرهاب، خلال اجتماعه مجلس الأمن القومي.
وأكد شفيق في حواره على شاشة “الغد” الإخبارية، أن المسؤول عن تفجير كنيستي ماري جرجس في طنطا ومار مرقس في الإسكندرية، يَعتقدون أن الأقباط هم الحلقة الضعيفة المؤيدة لـ30 يونيو وتدافع عن وجودها وعن الدولة المصرية.
ولفت شفيق إلى أن الوضع يستحق لإعادة مراجعة؛ لأن الإرهاب سيهز مكانة المصريين، إذ استشهد اليوم مسلمون ومسيحيون وجميعهم مصريون.

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