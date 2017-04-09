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شبيبة القبائل يسقط أمام مازيمبي بثنائية في كأس الكونفيدرالية
فريق مازيمبي الكونغولي

شبيبة القبائل يسقط أمام مازيمبي بثنائية في كأس الكونفيدرالية

الأحد، 9 ابريل 2017 06:29 م

خسر شبيبة القبائل، أمام مازيمبي الكونغولي، حامل اللقب (0-2) اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ32 مكرر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكونفيدرالية”.

سجل الأهداف سجله ناثان سينكالا في الدقيقة (12)، قبل أن يضيف سليف كوليبالي الهدف الثاني للفريق الكونغولي، قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

و يتحتم على الفريق الجزائري، الفوز بفارق 3 أهداف.

كان مولودية الجزائر، ممثل الجزائر الثاني في البطولة، خسر أمس السبت، أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف.

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