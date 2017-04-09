اكتسح فريق اي سي ميلان الإيطالي نظيره باليرمو بأربعة اهداف مقابل لا شئ في لقاء الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “كالتشيو”.

أحرز رباعية ميلان، سوسو وماريو باساليتش وكارلوس باكا وجيرارد ديولفيو في الدقائق 6 و19 و37 و70.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 57 نقطة في المركز السادس، بينما يقبع باليرمو في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وقلب ميلان الطاولة على باليرمو مبكرًا، بهدف من ركلة متقنة نفذها الإسباني سوسو في الدقيقة السادسة.

وفرض لاعبو ميلان سيطرتهم على مجريات المباراة، ونشط الروسونيري هجوميا بشكل ملحوظ، في ظل تشتت لاعبي باليرمو.

ومن عرضية سوسو المتقنة داخل منطقة الجزاء، يسجل باساليتش هدف ميلان الثاني، رغم تدخل المدافع معه.

وأثبت ميلان هيمنته على اللقاء، بهدف ثالث سجله باكا برأسية استقبل بها عرضية ديفيد كالابريا المتقنة.

وبدأ ميلان الشوط الثاني ضاغطا، وتوالت عرضياته تجاه مرمى باليرمو، وسط استبسال من دفاع الضيوف.

ومن هجمة مرتدة سريعة، توغل ديلوفيو ويسدد كرة بباطن القدم، سكنت شباك باليرمو معلنة عن الهدف الرابع.

وتزداد الأمورة صعوبة على باليرمو في الدقيقة 83، بطرد اللاعب جيانكارلو جونزاليس.