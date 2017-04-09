صلاح يسجل في فوز روما على بولونيا في الدوري الإيطالي

حصد فريق روما فوزاً مهماً خارج أرضه علي حساب مضيفه بولونيا بثلاثية دون رد اليوم الأحد في الجولة 31 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثلاثية روما فازيو في الدقيقة 25 ومحمد صلاح في الدقيقة 41 وإدين دجيكو في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 71 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد بولونيا عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر.