"محيط" تدين تفجيري طنطا والاسكندرية وتؤكد ضرورة الاصطفاف لمحاربة الارهابالأحد، 9 ابريل 2017 06:31 م
تدين شبكة الاعلام العربية “محيط” بأبلغ عبارات الادانة ، العملين الارهابيين الآثمين الذين وقعا اليوم الأحد واستهدفا كنيسة ماري جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالاسكندرية ، وذلك اثناء احتفال جموع الاقباط بأحد الشعانين ، كما تعرب عن خالص تعازيها لأسر ضحايا وشهداء الغدر والخسة ، داعية الله عز وجل أن يشفى جميع المصابين ، ومؤكدة أن مثل تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة لن تنال من وحدة وقوة النسيج الوطني المصري.
وتشدد “محيط” على أن هذا الحادث الأليم لن يزيد الشعب المصرى إلا اصرارا على مواصلة استئصال الإرهاب من جذوره، والاصطفاف خلف قيادته السياسية وقوات الجيش والشرطة ، صفا واحدا للقضاء على الإرهاب الأسود الذي يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء فى ربوعه .
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