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خطاب من "أسوشيتد برس" لـ"إكسترا نيوز" بشأن حادثي طنطا والإسكندرية
قناة

خطاب من "أسوشيتد برس" لـ"إكسترا نيوز" بشأن حادثي طنطا والإسكندرية

الأحد، 9 ابريل 2017 06:23 م
كتب - متابعات

تلقت قناة “إكسترا نيوز”، خطابًا رسميًا من وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، مساء اليوم الأحد، بشأن الحصول على الموافقة بعرض تغطيتها لتفجيري كنيستي “مارجرجس” في الغربية، و”مارمرقص” بالإسكندرية، والتي أسفرت عن سقوط 40 شهيدًا و91 مصابًا تقريبًا.
كانت “إكسترا نيوز” بدأت التغطية الحية لتفجيري الكنيستين، منذ صباح اليوم، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحققت انفرادات عديدة، بينهم مشاهد خاصة من داخل كنيسة “مارجرجس” عقب وقوع التفجير، بالإضافة إلى بث لقطات على الشاشة مُباشرة، فور التفجير الذي وقع في مدخل كنيسة “مارمرقص” بالإسكندرية، ورصدت كاميرات القناة الشهداء والمصابيين.
يذكر أن “اكسترا نيوز” تقدم تغطية حية، على مدار اليوم، ومتابعة التطورات بشكل مستمر، كما اعتمدت عليها بعض القنوات الإخبارية العربية الكبرى، كمصدر رئيسي في نقل التغطيات التي انفردت بها طول اليوم، بينهم قناتي “سكاي نيوز” و”العربية الحدث”.

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