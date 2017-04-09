نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبناء مصر من ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع اليوم، الأحد، بمدينتي طنطا، والإسكندرية.

وإيمانًا من الوزارة بأهمية تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية المصرية الأصيلة، وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف لدى أبنائها الطلاب، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بمختلف المراحل التعليمية، أصدرت كتابًا دوريًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه على اتخاذ الإجراءات الآتية:

تخصيص فقرات الإذاعة المدرسية بجميع المدارس، للتنديد بالأحداث الإرهابية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، والإشارة إلى أن الإرهاب الذي يحاول ضرب البلاد بأيدي الغدر لن يستطيع النيل من قوة وصلابة الشعب المصري، والوقوف لمدة دقيقة حدادًا - بطابور الصباح - على أرواح شهداء مصر من ضحايا حادثي الإرهاب الغاشم بمدينتي طنطا، والإسكندرية.

كما وجهت بتخصيص إحدى الفترات الدراسية؛ لتوعية الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بأهم القضايا الراهنة، والدعوة إلى التمسك بروح الأخوة والتسامح ونبذ العنف والتعصب والإرهاب، والتشجيع على قبول الآخر، وترسيخ قيم الولاء والانتماء لديهم تجاه الوطن، وتعزيز الفكر الديني الوسطي، والقيم الأخلاقية المصرية الأصيلة، وتناول الشخصيات الوطنية التي لعبت دورًا هامًا في بناء المجتمع المصري.

كما تم التوجيه بالاستمرار في توجيه أنشطة وبرامج التربية الاجتماعية نحو تضمين مفاهيم وقيم الوسطية الصحيحة خاصةً من خلال برنامج قوافل الرعاية الاجتماعية والتوجيه الجمعي والإرشاد التربوي للطلاب التي تنفذ بجميع المديريات التعليمية، والتأكيد على تحية العلم والنشيد الوطني خلال فترة طابور الصباح.

كما دعت بالتنسيق مع مديرية وزارة الأوقاف، والكنائس الكبرى لدعم إقامة ندوات داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب بأهم القضايا الراهنة والدعوة إلى الاصطفاف الوطني في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، وغرس روح المواطنة، وقيم التسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين.