أعلنت وزراة الثقافة، توقف الأنشطة الفنية، لمدة ثلاثة أيام حدادا على شهداء الكنائس المصرية، الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم بطنطا والإسكندرية صباح اليوم، مع استمرار الأنشطة الثقافية خلال أيام الحداد.

كما أعلنت وزارةالثقافة، إلغاء حفل الفنان هاني شاكر، المصاحب لافتتاح معرض الأقصر للكتاب ضمن برنامج فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، حدادا على أرواح شهداء الوطن.