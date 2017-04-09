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"الثقافة" تعلن الحداد 3 أيام وتلغي حفل هاني شاكر بالأقصر
هاني شاكر

"الثقافة" تعلن الحداد 3 أيام وتلغي حفل هاني شاكر بالأقصر

الأحد، 9 ابريل 2017 07:09 م

أعلنت وزراة الثقافة، توقف الأنشطة الفنية، لمدة ثلاثة أيام حدادا على شهداء الكنائس المصرية، الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم بطنطا والإسكندرية صباح اليوم، مع استمرار الأنشطة الثقافية خلال أيام الحداد.
كما أعلنت وزارةالثقافة، إلغاء حفل الفنان هاني شاكر، المصاحب لافتتاح معرض الأقصر للكتاب ضمن برنامج فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، حدادا على أرواح شهداء الوطن.

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