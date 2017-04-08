أعلنت الشرطة النرويجية العثور على طرد مفخخ في وسط العاصمة أوسلو واعتقال مشتبه به، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز بالعربية” الليلة، دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة النرويجية قد أفادت أمس- في تعليق على تويتر- بأن أفرادها في كبرى المدن وفي مطار العاصمة أوسلو سيحملون السلاح حتى إشعار آخر، وذلك بعد الهجوم الأخير في العاصمة السويدية.

يُشار إلى أن ضباط الشرطة في النرويج لا يحملون أسلحة في العادة.