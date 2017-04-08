 Moheet on google
السبت 8 ابريل 2017 11:44 مساءً
روابط سريعة
مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية
الشرطة الامريكية

مقتل وإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمجمع تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية

السبت، 8 ابريل 2017 11:28 م
متابعات

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 في إطلاق نار بمجمع تجاري في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون نهاية الشهر الماضي جراء حادث إطلاق نار شهدته مدينة سانفورد الأمريكية بولاية فلوريدا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3