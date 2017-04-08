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على الهواء..جابر القرموطي يجمع متعلقاته ويغادر الاستوديو
جابر القرموطي

على الهواء..جابر القرموطي يجمع متعلقاته ويغادر الاستوديو

السبت، 8 ابريل 2017 11:22 م
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غادر الإعلامي جابر القرموطي استوديو برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه على قناة “النهار”، على الهواء، وقام بتجميع متعلقاته، معلنا أنه سيتوجه إلى إثيوبيا.

وقال الإعلامي قبل مغادرته: “بمناسبة إن الرئيس السوداني سافر إثيوبيا، وأمير قطر أعلن إنه هيزور أثيوبيا، أنا كمان معايا شوية فلوس وهروح أزور أثيوبيا اشمعنا أنا يعني، سلامو عليكو”.

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