غادر الإعلامي جابر القرموطي استوديو برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه على قناة “النهار”، على الهواء، وقام بتجميع متعلقاته، معلنا أنه سيتوجه إلى إثيوبيا.

وقال الإعلامي قبل مغادرته: “بمناسبة إن الرئيس السوداني سافر إثيوبيا، وأمير قطر أعلن إنه هيزور أثيوبيا، أنا كمان معايا شوية فلوس وهروح أزور أثيوبيا اشمعنا أنا يعني، سلامو عليكو”.