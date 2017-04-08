لقي 9 من عناصر الشرطة على الأقل مصرعهم ، وأصيب 5 آخرون جراء انفجار وقع في ولاية بلخ شمال أفغانستان، اليوم السبت.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر إعلامية أفغانية قولها :” إن الانفجار وقع في مكان محصن استعادته الشرطة سابقا من قبضة مسلحي حركة طالبان في مديرية جمتال” ، مضيفة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وأن اثنين منهم في حالة حرجة.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة قتلوا أثناء عملية أمنية جرت تحت قيادة حاكم الولاية عطا محمد نور.

ونوهت القناة بأن نشاطات حركة “طالبان” تشهد تصاعدا واضحا في الولايات الشرقية والجنوبية من أفغانستان، وكذلك في بعض مناطق شمال البلاد، وذلك وسط تنامي حوادث مبايعة قادة ميدانيين من الحركة لتنظيم “داعش” الإرهابي.