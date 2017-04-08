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مطار القاهرة: شكري لم يغادر للسودان بسبب تأجيل الرحلة
سامح شكري‎

مطار القاهرة: شكري لم يغادر للسودان بسبب تأجيل الرحلة

السبت، 8 ابريل 2017 11:13 م
وكالات

أكدت مصادر أمنية ودبلوماسية بمطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، أن سامح شكري، وزير الخارجية، لم يغادر إلى السودان حتى الآن، وقالت المصادر في تصريحات صحفية: إن الوزير توجه إلى المطار للسفر على الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم، إلا أن الرحلة تأخر إقلاعها لأكثر من 5 ساعات، بسبب سوء الأحوال الجوية في الخرطوم.

وأضافت: “أن الوزير ظل باستراحة كبار الزوار بالمطار بعض الوقت، إلا أن شركة الطيران لم تحدد موعد إقلاع الرحلة”.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير قرر إلغاء سفره لحين الاستقرار على موعد إقلاع الرحلة، وذلك بسبب ارتباطه ببعض الملفات بالقاهرة، وقالت: إن الوزير غادر المطار في الساعة السابعة من مساء السبت.

وكان سامح شكري وزير الخارجية قد وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، للسفر على الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم، لحضور اجتماعات لجنة المشاورات السياسية، وهى إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسى، والتى عقدت لأول مرة فى القاهرة يوم 5 أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن تبحث لجنة المشاورات السياسية العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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