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النقل: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير خط المترو الأول والثانى
الدكتور هشام عرفات وزير النقل‎

النقل: 30 مليار جنيه تكلفة تطوير خط المترو الأول والثانى

السبت، 8 ابريل 2017 11:19 م
محيط

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن تطوير خطي المترو الأول و الثانى ستتجاوز الـ 30 مليار جنيه.
وأشار عرفات إلى خطة تطوير مترو الأنفاق  والتى تشمل دخول وحدات جديدة و تطوير الوحدات الحالية، علاوة على تطوير الإشارات المترو و السكة والاتصالات.

وأشار خلال مؤتمر عقده اليوم مع الصحفيين ووسائل الإعلام الى أن الهيئة القومية للانفاق تنفذ ازدواج المرج /المرج الجديدة بتكلفة 448 مليون جنبه و تطوير الورش بـ 934مليون جنيه.

كما أن تحويل المحطات السطحية بمترو الانفاق إلى محطات علوية سيقلل من تهرب الركاب من التذاكر.

ولفت وزير النقل الى إنه إستأذن ركاب المترو خلال جولاته الاخيرة لزيادة سعر التذكرة، مؤكدا ان قرار رفع سعر التذكرة كان ضرورة بسبب الخسائر رغم معاناة المواطنين والظروف الاقتصادية.

وأوضح أن الدراسات التى قدمتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أوصت برفع سعر التذكرة إلى ثلاثة جنيهات.

أضاف:”كان لابد أن يتم اتخاذ قرار زيادة سعر تذكرة المترو منذ 2009، ووزيادتها حاليا لسداد مديونيات الشركة.

وأشار وزير النقل إلى أن وسائل المواصلات الأخرى ضاعفت تعريفة الركوب خلال السنوات الأخيرة.

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