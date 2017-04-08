"روسيا اليوم" تبرز دعوة الرئيس السيسي الى تحرك عاجل لإنهاء الأزمة في سورياالسبت، 8 ابريل 2017 11:14 م
أبرزت قناة “روسيا اليوم” تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تحدث فيها عن الأوضاع في سوريا.
وتحت عنوان “السيسي يدعو لتحرك عاجل لإنهاء الأزمة في سوريا” ، رصدت القناة تصريحات الرئيس والتي دعا فيها المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة الى التحرك العاجل لاحتواء الصراع والتوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة السورية ، وأن الحل يجب أن يكون بالإستناد إلى مقررات الشرعية الدولية ومن خلال دعم التوصل إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري ويحافظ على مؤسسات الدولة السورية ويمنع تفككها.
ولفتت القناة إلي أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع اليوم السبت حضره رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتموين والتجارة الداخلية ، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
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