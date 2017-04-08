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لعمامرة يعقد جلسة مباحثات مع ممثلة الاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

لعمامرة يعقد جلسة مباحثات مع ممثلة الاتحاد الأوروبي

السبت، 8 ابريل 2017 11:00 م
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عقد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة ، اليوم السبت ، بالجزائر العاصمة جلسة مباحثات مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني ، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تستمر لمدة يومين.

وكانت المسئولة الأوروبية بدأت في وقت سابق اليوم زيارة رسمية للجزائر تستمر يومين بدعوة من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة الذي كان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي.

وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية :” أن هذه الزيارة الثانية من نوعها التي تقوم بها موغريني للجزائر بعد زيارة سبتمبر 2015 ، وتدل على رغبة الجزائر والاتحاد الأوروبي في تعزيز حوارهما السياسي على أعلى مستوى في سياق تفعيل علاقات التعاون والشراكة”.

وأوضح البيان أن هذا الحوار والتعاون قد أفضيا إلى المصادقة في 13 مارس الماضي بمناسبة عقد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة ببروكسل على وثائق تتعلق بالتقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة وتحديد أولوياتها المشتركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة.

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