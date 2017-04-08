واصل يوفنتوس انتصاراته وتقدمه فى الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا جديدًا على حساب ضيفه كييفو فيرونا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “يوفنتوس أرينا” ضمن الجولة 31 من الكالتشيو.

جاء هدفى يوفنتوس عن طريق النجم الأرجنتينى جونزالو هيجواين، فى الدقيقتين 23 و84، ليكسر صيامه عن التهديف فى الكالتشيو خلال الخمس مباريات الأخيرة.

ورفع هيجواين رصيده إلى 21 هدفًا، ليرتقى للمركز الثالث فى لائحة هدافى الكالتشيو، بفارق 3 أهداف عن إدين دجيكو مهاجم روما المتصدر، وأندريا بيلوتى مهاجم تورينو.

ودخل المخضرم جانوليجى بوفون الحارس الأسطورى ليوفنتوس تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما أصبح ثانى أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ الدوري الإيطالي، برصيد 616 مباراة، متفوقًا على خافيير زانيتى أسطورة إنتر ميلان السابق، صاحب الـ615 مباراة، وخلف باولو مالدينى أسطورة ميلان، صاحب الـ647 مباراة.

يوفنتوس رفع رصيده من هذا الفوز إلى 77 نقطة ليظل متربعًا على صدارة الترتيب، ويوسع الفارق إلى 9 نقاط مع روما الذى سيواجه بولونيا غدًا، بينما تجمد رصيد كييفو عند 38 نقطة، فى المركز الـ 11.