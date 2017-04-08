اكتسح بوردو، ضيفه ميتز (3-0)، اليوم السبت، في المباراة التي جرت ضمن المرحلة الـ32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجَّل أهداف بوردو مالكوم دي أوليفيرا، في الدقيقة (14)، وفلينتين فادا (هدفين)، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة (50)، والثاني في الدقيقة (52).

ورفع بوردو، رصيده لـ49 نقطة بالمركز الخامس، وتوقف رصيد ميتز عند 35 نقطة بالمركز الـ15.

وفي مباراة ثانية فاز مونبلييه على كان (2-0)، سجلهما ستيفان سيسينيون وجوناثان إيكوني (49، 88).

ورفع مونبلييه، رصيده لـ36 نقطة بالمركز الـ14، فيما توقف رصيد كان عند 32 نقطة بالمركز الـ16.

وفي مباراة ثالثة، انتزع باستيا، فوزًا صعبا من مضيفه ديجون (2-1).

تقدم باستيا بهدف سجله أينزو كريفالي، في الدقيقة (17)، وتعادل ديجون عن طريق بيير لي ميلو في الدقيقة 29 قبل أن يسجل يانيك كوزاك هدف الفوز لباستيا في الدقيقة (58).

ورفع باستيا، رصيده لـ28 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليجدد آماله في البقاء بالدوري، بفارق نقطة خلف ديجون، صاحب المركز الـ19، قبل الأخير، بـ29 نقطة.

وقلب لوريان، الطاولة على ليون، حيث حول تأخره بهدف إلى فوز كبير (4-1).

تقدم ليون بهدف كورينتين توليسو في الدقيقة (28)، قبل أن يسجل لوريان، 4 أهداف عن طريق عبد المجيد واريس (42)، وسيلفان مارفو (48)، وبنيامين موكاندجو (هدفين) في الدقيقتين (73، 80).

ورفع لوريان، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ18، وتوقف رصيد ليون عند 54 نقطة في المركز الرابع.

وقاد أسيار ديا فريقه، نانسي، للفوز على رين (3-0).

سجَّل أسيار ديا هدفين لنانسي، في الدقيقتين (51، و65)، كما سجل ماوريسي داي هدفًا في الدقيقة (11).

ورفع نانسي، رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد رين عند 40 نقطة في المركز الـ11.