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متسابقة مصرية تحرج أحمد حلمى فى "أرب جوت تالنت".. فيديو
احمد حلمي

متسابقة مصرية تحرج أحمد حلمى فى "أرب جوت تالنت".. فيديو

السبت، 8 ابريل 2017 10:21 م

تسببت المتسابقة المصرية نورهان خطاب فى احراج الفنان احمد حلمى خلال الحلقة الخامسة من برنامج “عرب جوت تالنت” بسبب طولها حيث ان طولها 170 سم مما دفع على جابر للرد على حلمى قائلا “طولك مرتين يا أحمد” .

وأبهرت المتسابقة لجنة التحكيم بادائها السهل الممتنع فى “الجمباز”.

واعربت لجنة التحكيم عن سعادتها بوجود موهبة كبيرة مثلها فى هذا البرنامج وانها فخر للامة العربية كلها.



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