ذكرت وسائل إعلام أردنية أن انفجارين وقعا داخل الأراضي السورية مساء اليوم السبت على مقربة من مخيم الركبان الحدودي مع اﻷردن.

ونقل موقع “هلا أخبار” اﻷردني عن مصادر مطلعة أن التفجيرين وقعا في العمق السوري ولا توجد حتى اللحظة معلومات متوفرة عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت المصادر أن ما وقع كان بعيدًا عن الحدود اﻷردنية ، ﻻفتة إلى أن الحدود اﻷردنية - السورية مغلقة على الواجهة الشمالية والشمالية الشرقية.