 Moheet on google
السبت 8 ابريل 2017 11:49 مساءً
روابط سريعة
وسائل إعلام أردنية: انفجاران في العمق السوري قرب مخيم الركبان الحدودي مع اﻷردن
قصف سابق على الحدود السورية - اللبنانية

وسائل إعلام أردنية: انفجاران في العمق السوري قرب مخيم الركبان الحدودي مع اﻷردن

السبت، 8 ابريل 2017 10:44 م
متابعات

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن انفجارين وقعا داخل الأراضي السورية مساء اليوم السبت على مقربة من مخيم الركبان الحدودي مع اﻷردن.

ونقل موقع “هلا أخبار” اﻷردني عن مصادر مطلعة أن التفجيرين وقعا في العمق السوري ولا توجد حتى اللحظة معلومات متوفرة عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت المصادر أن ما وقع كان بعيدًا عن الحدود اﻷردنية ، ﻻفتة إلى أن الحدود اﻷردنية - السورية مغلقة على الواجهة الشمالية والشمالية الشرقية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3