رُزقت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بمولودتها الأولى من زوجها، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، وقد أطلقت عليها اسم «ليا».

نجمة ستار أكاديمي أعربت عن سعادتها بقدوم مولودتها، في تعليق على صورة لزينة استقبال «ليا» على باب غرفتها بالمستشفى، حيث كتبت: «لو كانت الحياة تقاس بلحظة...لقلت انك اجمل و اصدق و احلى لحظة في حياتي... ولو كنت اعرف ان هذا الاحساس موجود من قبل... لكنت انجبت من قبلك قبيلة... يا رب لا تحرم احدا من هذه النعمة».

فانز أمل انهالوا على الصورة بتعليقات هنأوا فيها النجمة الجزائرية بمولودتها الأول متمنيين لها ولـ«ليا» دوام الصحة والسلامة، كما طلبوا منه نشر صورة لمولودتها.

يُذكر أن أمل بوشوشة احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة في أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما.