برشلونة يخسر أمام مالاجا ويرفض هدية ديربي مدريدالسبت، 8 ابريل 2017 10:19 م
رفض فريق برشلونة هدية أتليتكو مدريد ونظيره الريال في ديربي اليوم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما لينقض على صدارة الليجا، ولكنه خسره أمام نظيره مالاجا بهدفين مقابل لا شئ في لقاء الجولة الـ 31.
سجل هدفي مالاجا ساندرو راميريز في الدقيقة 32، وجوناثان رودريغيز في الدقيقة 90.
وكما كان مُتوقعاُ، سيطر برشلونة على الكرة بصورة واضحة مع بعض التهديد بين الفينة والأخرى على مرمى كاميني.
الفريق الكاتلوني احتاج ربع ساعة على إنطلاقة المباراة لتشكيل الخطر الأول على مرمى صاحب الأرض وذلك بانفراد لويس سواريز بالمرمى في لقطةٍ تألق فيها العملاق كاميني وأبعد الخطر عن مرماه.
ومع الدقيقة 22 حاول ليونيل ميسي مُمارسة هوايته بالتوغل إلى عمق دفاعات ملقا بيد أنَّه تعرض للعرقلة وتحصل على ركلة حرة مباشرة انبرى لها ميسي بنفسه بيد أنَّها اعتلت العارضة.
واستمرت محاولات الفريق الكاتلوني لتثمر عن فرصة خطيرة للغاية في الدقيقة 30 إثر تمريرة بينية مميزة من ميسي لأندريه جوميز الذي أضاع الفرصة بصورة غريبة.
واحتاجت جماهير أصحاب الأرض والجمهور حتى الدقيقة 32 لرؤية فريقها يُشكل خطورة على مرمى برشلونة.
ولم يكتفِ ملقا في أول محاولاته بالخطورة فقط بل أهدى جماهيره فرحة الهدف حيث استغل ساندرو راميريز كرة مرتدة سريعة منحه إياها خوان كارلوس فأسكنها شباك تير شتيجن مُعلناً الهدف الأول لأصحاب الأرض.
ولم يستغل أندريه جوميز الدربكة الحاصلة في دفاع ملقا مع الدقيقة 39 في إحدى الركلات الركنية فسدد بطريقة سهلة بمتناول كاميني.
وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بدقيقة كاد أصحاب الأرض أن يضاعفوا تفوقهم عبر إحدى الركلات العرضية بيد أنَّه أخفق في اللحاق بالكرة.
وأجرى إنريكي بين شوطي المباراة تبديليْن وزج بكلٍ من إنييستا وسيرجيو روبيرتو بدلاً من دينيس سواريز وجيريمي ماثيو.
ومع الدقيقة 55 حاول ليونيل ميسي أن يفاجئ كاميني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنَّ التسديدة ذهبت بعيداً عن المرمى.
دقيقتين بعد محاولة ميسي كان ملقا على موعد استثنائي لمضاعفة النتيجة إثر استغلال كرة خاطئة من دفاعات برشلونة لكنَّ خوان أنيور لم يستغل تمريرة زميله ساندرو فسدد الكرة بين يدي تير شتيجن.
وعاد خوان أنيور للمحاولة مجدداً مع الدقيقة 63 للمحاولة مجدداً فسدد صاروخية أرض جو من خارج منطقة الجزاء اعتلت عارضة تير شتيجن.
ليكون الدور بعدها على برشلونة ولويس سواريز الذي استقبل تمريرة ذهبية من ميسي فأرسلها عرضية لنيمار الذي ضربها برأسه عالية فوق مرمى كاميني.
وتلقى برشلونة النبأ السيء مع الدقيقة 65 إثر طرد لاعبه نيمار دا سيلفا بعد تدخله العنيف على دييجو لورينتي والتي استحق عليها بطاقة صفراء ثانية بعد صفراء الشوط الأول.
ومع الدقيقة 71 حرم حكم الراية فريق ملقا من هدفٍ شرعي سجله بيناراندا البديل الذي استغل كرة خلف المدافعين من زميله ساندرو وذلك بعد رفعه الراية بحجة التسلل غير الموجود.
واستمر نهج الفريق صاحب الأرض بالإعتماد على الكرات المرتدة فسنحت للفريق فرصة جديدة مع الدقيقة 80 عبر كارليس دياز الذي سدد كرة ضعيفة ولم يستغل الفرصة.
على الجانب الآخر كان لبرشلونة فرصة قبلها إثر ركلة حرة محتسبة على خط منطقة الجزاء لم يستغلها ميسي بالصورة المثالية فسدد بالحائط البشري.
وفي الدقيقة 88 سنحت لسيرجيو روبيرتو فرصة خطيرة إثر تمريرة بينية رائعة من ماسكيرانو فسددها الأول لكنَّ كاميني واصل تألقه.
وأثمر أسلوب ملقا بالإعتماد على المرتدات عن هدف قاتل في الدقيقة 90 عبر جوني لاعب ملقا البديل الذي استغل كرة بابلو فورنالاس مانحاً فريقه النقاط الثلاث بصورة رسمية.
وبهذا الإنتصار رفع ملقا رصيده للنقطة 33 في المرتبة الرابعة عشر فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 69 قابعاً في المركز الثاني.
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